На Дальнем Востоке готовятся к удару тайфуна "Данас"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. МЧС вводит на Дальнем Востоке повышенный режим готовности из-за тайфуна "Данас".

"В связи с выходом на территорию Приморья тайфуна "Данас" все спасательные службы Алтайского, Приморского, Хабаровского края и Еврейской АО приведены в повышенный режим готовности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие два дня на территории Дальневосточного федерального округа ожидаются сильные дожди с осадками от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее, а местами — до 80 миллиметров. Дожди будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 23 метров в секунду.

Кроме того, на реках ожидаются паводки с подъемом уровня воды до 2,2 метра, на отдельных участках — до трех метров. Резкий подъем уровня воды прогнозируются также в верховьях рек и на малых водотоках.