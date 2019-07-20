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РИА Новости

На Дальнем Востоке готовятся к удару тайфуна "Данас"

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Виталий Аньков Последствия тайфуна на Дальнем Востоке
Последствия тайфуна на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Последствия тайфуна на Дальнем Востоке. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. МЧС вводит на Дальнем Востоке повышенный режим готовности из-за тайфуна "Данас".
"В связи с выходом на территорию Приморья тайфуна "Данас" все спасательные службы Алтайского, Приморского, Хабаровского края и Еврейской АО приведены в повышенный режим готовности", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ближайшие два дня на территории Дальневосточного федерального округа ожидаются сильные дожди с осадками от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее, а местами — до 80 миллиметров. Дожди будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 23 метров в секунду.
Кроме того, на реках ожидаются паводки с подъемом уровня воды до 2,2 метра, на отдельных участках — до трех метров. Резкий подъем уровня воды прогнозируются также в верховьях рек и на малых водотоках.
Наибольший удар стихии ожидается в Уссурийске. Для предотвращения подтоплений МЧС направило туда десять водоналивных дамб.
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