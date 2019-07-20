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РИА Новости

Римская полиция ищет сирийца, угрожавшего терактом, сообщили СМИ

Вчера, 11:09
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© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео / Перейти в фотобанкСотрудники полиции дежурят у входа на станцию метро Repubblica в Риме
Сотрудники полиции дежурят у входа на станцию метро Repubblica в Риме
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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Сотрудники полиции дежурят у входа на станцию метро Repubblica в Риме. Архивное фото
РИМ, 20 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Максимальный уровень террористической угрозы установлен в Риме, после того как полиция приступила к поискам молодого сирийца, который в перехваченных телефонных разговорах заявил о возможности совершить теракт в итальянской столице, сообщает в субботу утром римская газета Il Corriere della Sera.
В пресс-службе римской полиции РИА Новости заявили, что не располагают информацией о якобы начавшейся операции.
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По информации газеты, 28-летний сириец в телефонном разговоре сообщил, что "завтра в Риме отправится в рай".
Полиция, спецслужбы и сотрудники антитеррористических структур располагают фотографией молодого человека у Бранденбургских ворот в Берлине. Именно в Берлине в декабре 2016 года теракт совершил тунисец Анис Амри, впоследствии убитый полицией в Милане.
Полицейское управление Рима передало всем патрулям приметы сирийца, пишет Corriere. Полиция прочёсывает города в поисках радикала.
Его имя остаётся неподтвержденным, так как он предположительно владеет тремя разными страницами в Facebook. В случае его обнаружения полиция должна оповестить об этом отдел спецопераций.
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