В Киеве вспоминают погибшего три года назад журналиста Шеремета

КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает издание В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает издание "Украинская правда"

Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.

Участие в акции, которая началась в 8:00, приняли временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, депутаты и бывшие коллеги Шеремета. Все они отметили, что расследование убийства движется очень медленно.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, которая также участвовала в акции, выразила надежду, что новый парламент уволит министра внутренних дел, председателя Нацполиции и генпрокурора, "поскольку недопустимо, когда такие преступления не раскрывают за три года".

Как пишет издание, в Нацполиции рассказали, что с прошлой годовщины "допросили более 200 человек, получили более 100 доступов к вещам и документам, провели 13 экспертиз, наложили 3 ареста на информацию и направили два поручения о проведении следственных действий в США и Швеции".