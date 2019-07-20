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РИА Новости

В Киеве вспоминают погибшего три года назад журналиста Шеремета

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖенщина возлагает цветы к месту гибели журналиста Павла Шеремета
Женщина возлагает цветы к месту гибели журналиста Павла Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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Женщина возлагает цветы к месту гибели журналиста Павла Шеремета. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает издание "Украинская правда".
Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
Участие в акции, которая началась в 8:00, приняли временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, депутаты и бывшие коллеги Шеремета. Все они отметили, что расследование убийства движется очень медленно.
Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, которая также участвовала в акции, выразила надежду, что новый парламент уволит министра внутренних дел, председателя Нацполиции и генпрокурора, "поскольку недопустимо, когда такие преступления не раскрывают за три года".
Цветы и свечи во время акции памяти Павла Шеремета в Киеве. 20 июля 2017
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Как пишет издание, в Нацполиции рассказали, что с прошлой годовщины "допросили более 200 человек, получили более 100 доступов к вещам и документам, провели 13 экспертиз, наложили 3 ареста на информацию и направили два поручения о проведении следственных действий в США и Швеции".
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что офис главы государства планирует создать Совет по вопросам свободы слова, в который войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. Национальный союз журналистов Украины поприветствовал инициативу офиса президента о создании Совета и считает, что он должен начать свою работу с отчета силовиков по расследованию убийства журналиста Шеремета.
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