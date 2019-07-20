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РИА Новости

Экипаж задержанного Ираном танкера Stena Impero останется на борту

Вчера, 10:47
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© REUTERSБританский танкер Stena Impero
Британский танкер Stena Impero
© REUTERS
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе россиян, останется на борту из соображений безопасности, сообщает агентство IRNA.
Ранее со ссылкой на агентство IRNA сообщалось, что иранские власти заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero после его инцидента с иранским рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас.
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Иран заявил о задержании британского танкера
"На борту Stena Impero - 18 индийцев, а также пять членов экипажа: из России, с Филиппин, из Латвии и других стран. Капитан – индиец, но танкер находится под британским флагом", - приводит агентство слова генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура. Он также добавил, что команда судна должна оставаться на нем из соображений безопасности.
Ранее представитель компании-судовладельца сообщил РИА Новости, что на борту танкера – трое россиян, а также граждане Филиппин, Латвии и Индии.
Посольство РФ в Тегеране заявило ранее РИА Новости, что проинформировано судовладельцем, что на танкере, задержанном в Ормузском проливе, находились россияне, продолжит выяснять детали.
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