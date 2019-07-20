В театре рассказали о состоянии Инны Чуриковой

"Труженица сцены" Инна Чурикова Инна Чурикова из тех актрис, которым не нужно быть королевами красоты, чтобы царить на экране или в спектакле - пересмотрите "Начало, "В огне брода нет", "Морозко", сходите в "Ленком", дабы в этом убедиться. Сама Чурикова громких эпитетов в свой адрес не любит и утверждает: "Я не звезда, а скромный труженик сцены". Сегодня ей исполняется 70 лет.