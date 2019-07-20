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РИА Новости
Культура

В театре рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Вчера, 10:44
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой улучшилось, рассказал РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Слава богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели", — сказал он, добавив, что актриса пока остается в больнице.
Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского вечером 18 июля, после того как она внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль пришлось прервать.
Некоторое время Чурикова провела в реанимации, но затем ее перевели в обычную палату. Медики оценивали ее состояние как средней степени тяжести.
Актриса Инна Чурикова
19 июля, 15:29
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. Через десять лет, в 1975-м, она стала актрисой театра имени Ленинского комсомола ("Ленком").
В кино Чурикова дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за роль в фильме "Военно-полевой роман". Наиболее известные ее роли в кино и на телевидении: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса", "Любовь Яровая" и "Ширли-мырли".
В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.
Актриса театра и кино Инна Чурикова
5 октября 2013, 10:31
"Труженица сцены" Инна ЧуриковаИнна Чурикова из тех актрис, которым не нужно быть королевами красоты, чтобы царить на экране или в спектакле - пересмотрите "Начало, "В огне брода нет", "Морозко", сходите в "Ленком", дабы в этом убедиться. Сама Чурикова громких эпитетов в свой адрес не любит и утверждает: "Я не звезда, а скромный труженик сцены". Сегодня ей исполняется 70 лет.
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КультураЛенкомИнна ЧуриковаОбщество
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