Названа причина остановки четвертого энергоблока на Белоярской АЭС

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Внеплановая остановка энергоблока №4 Белоярской АЭС в Свердловской области с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800, произошедшая ранее в июле, была вызвана неполадкой в электрическом оборудовании блока, сообщает корпоративное издание БАЭС газета "Быстрый нейтрон".

Двенадцатого июля блок №4 был отключен от сети, причина произошедшего тогда не называлась.

"Причина – изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть", - пишет сейчас издание.

После устранения неполадки блок в минувший вторник возобновил работу, а в четверг вышел на номинальную мощность. Отклонений от пределов и условий безопасной̆ эксплуатации не было, по международной шкале ядерных событий INES произошедшее квалифицировано уровнем "0" ("отсутствует значимость с точки зрения безопасности"), отмечала пресс-служба станции.

Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием начал работу в конце 2015 года. Он необходим для отработки ряда технологий для развития атомной энергетики на основе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.