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РИА Новости
Ядерные технологии

Названа причина остановки четвертого энергоблока на Белоярской АЭС

Вчера, 10:37
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЦентральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции . Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Внеплановая остановка энергоблока №4 Белоярской АЭС в Свердловской области с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800, произошедшая ранее в июле, была вызвана неполадкой в электрическом оборудовании блока, сообщает корпоративное издание БАЭС газета "Быстрый нейтрон".
Двенадцатого июля блок №4 был отключен от сети, причина произошедшего тогда не называлась.
"Причина – изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть", - пишет сейчас издание.
После устранения неполадки блок в минувший вторник возобновил работу, а в четверг вышел на номинальную мощность. Отклонений от пределов и условий безопасной̆ эксплуатации не было, по международной шкале ядерных событий INES произошедшее квалифицировано уровнем "0" ("отсутствует значимость с точки зрения безопасности"), отмечала пресс-служба станции.
Калининская атомная электростанция в Тверской области
Вчера, 08:47
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием начал работу в конце 2015 года. Он необходим для отработки ряда технологий для развития атомной энергетики на основе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.
Внеплановое отключение четвертого блока БАЭС стало не первым таким событием в российской атомной энергетике за последнюю неделю. В минувший четверг на Калининской АЭС в Тверской области действием автоматики отключились сразу три (первый, второй и четвертый) блока этой атомной станции. Причиной стало короткое замыкание в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве. После устранения неполадок блоки №№1 и 4 уже вновь подключены к сети.
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Ядерные технологииБелоярская АЭСВ мире
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