Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T10:30Z
https://ria.ru/20190720/1556720002.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155554/98/1555549839_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_1bde2adc0c43a425a4aefb9ae395077f.jpg
РИА Новости

Усиление активности вулкана Этна помешало работе аэропортов на Сицилии

Вчера, 10:30
1058
CC0 / 6657176 / Вулкан Этна
Вулкан Этна
CC0 / 6657176 /
Вулкан Этна . Архивное фото
РИМ, 20 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Новое усиление активности вулкана Этна, находящегося на восточном побережье итальянского острова Сицилия, создало в субботу серьезные помехи в работе международного аэропорта города Катания.
Минувшей ночью сильный выброс вулканического пепла из так называемого "нового кратера" вулкана привел к необходимости закрыть воздушное пространство как над Катанией, так и над другим сицилийским городом Рагуза, рядом с которым находится небольшой аэропорт Комизо.
Огненные реки Этны: на Сицилии проснулся крупнейший вулкан Европы
1 июня, 19:24
Огненные реки Этны: на Сицилии проснулся крупнейший вулкан ЕвропыНа Сицилии извергается самый крупный вулкан Европы – Этна. На склоне вулкана образовались два разлома, из которых на высоте более 3000 метров вытекает раскаленная лава.
Лишь в 6.30 утра (7.30 мск) специальная кризисная группа приняла решение возобновить вылет самолетов из аэропорта Катании и начать принимать по шесть воздушных судов в час. Вопрос о полном открытии воздушного пространства будет рассмотрен в 11.00 (12.00 мск). Пассажирам всех рейсов, вылетающих в субботу в Катанию, рекомендовано обратиться за информацией в соответствующие авиакомпании. Что касается аэропорта Комизо, то он уже работает в обычном режиме.
Заметное усиление активности Этны специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зарегистрировали в ночь на пятницу, хотя вулкан проснулся еще 14 июля. Речь идет об извержении из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны. Специальные тепловые камеры Ingv зафиксировали образование фонтанов раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже небольшой лавовый поток. Эти явления сопровождаются колебаниями земной поверхности малой и средней силы.
Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.
Извержение вулкана Этна
16 января 2018, 13:58
Геолог: гора Этна является гигантским гейзером, а не вулканом
401000
Обсудить 0
Этна (вулкан)ИталияВ мире
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Лента
новостей
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Самолеты Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Польская полиция
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Названа причина остановки четвертого энергоблока на Белоярской АЭС
На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника
На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника
Железная дорога
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Работа трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже. 16 июля 2019
Американский миллиардер предсказал девальвацию доллара
Узбекистан
Узбекистан привлечет ООН и ОБСЕ к оценке нового закона о религии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В Сухуме произошло ДТП с участием машины российских диппредставительств
10:23В Пакистане произошло нападение на КПП полиции и взрыв в больнице
10:20Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28СМИ: фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
Лента новостейМолния