В ДНР на взрывном устройстве подорвался трактор, пострадал водитель

Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.. Архивное фото

Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.

ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Трактор подорвался на взрывном устройстве в Шахтерском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики, пострадал водитель, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС ДНР.

"Шахтерский район. При переезде с одного поля на другое трактор Т-150 наехал на взрывоопасный предмет, в результате взрыва получил значительные повреждения рамы, двигателя, кабины и шасси (ремонту не подлежит). Пострадал водитель трактора, 1978 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.