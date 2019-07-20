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РИА Новости

В ДНР на взрывном устройстве подорвался трактор, пострадал водитель

Вчера, 10:27
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Трактор подорвался на взрывном устройстве в Шахтерском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики, пострадал водитель, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС ДНР.
"Шахтерский район. При переезде с одного поля на другое трактор Т-150 наехал на взрывоопасный предмет, в результате взрыва получил значительные повреждения рамы, двигателя, кабины и шасси (ремонту не подлежит). Пострадал водитель трактора, 1978 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
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