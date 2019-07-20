В ДНР на взрывном устройстве подорвался трактор, пострадал водитель

ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Трактор подорвался на взрывном устройстве в Шахтерском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики, пострадал водитель, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС ДНР.
"Шахтерский район. При переезде с одного поля на другое трактор Т-150 наехал на взрывоопасный предмет, в результате взрыва получил значительные повреждения рамы, двигателя, кабины и шасси (ремонту не подлежит). Пострадал водитель трактора, 1978 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.