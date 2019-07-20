В Москве ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

"Кратковременные дожди, местами грозы, температура 19-21 градус. Такой же день, как вчера", - сказал Тишковец.

Он добавил, что такая температура на 3-4 градуса ниже нормы. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.