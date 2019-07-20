В Москве ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и местами грозы ожидаются в Москве в субботу, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Кратковременные дожди, местами грозы, температура 19-21 градус. Такой же день, как вчера", - сказал Тишковец.
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Он добавил, что такая температура на 3-4 градуса ниже нормы. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.