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РИА Новости

Пушилин заявил, что в ДНР обсуждается вопрос ипотечного кредитования

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
СЕДОВО, 20 июл - РИА Новости. Возможность ипотечного кредитования в самопровозглашенной Донецкой народной республике обсуждается, сообщил в субботу глава ДНР Денис Пушилин
В ноябре 2014 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде" - с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. Власти ДНР начали самостоятельно выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам с весны 2015 года. Также был создан Центральный республиканский банк.
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"Такие возможности обсуждаются. Центральным республиканским банком прорабатывается, как это будет выглядеть… Наверное больше нужно отработать систему кредитования на потребительских кредитах. Уверен, в ближайшем будущем все банковские услуги будут", - ответил Пушилин на вопрос о возможности жилищного кредитования в ДНР в ходе встречи с молодежью в поселке Седово.
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