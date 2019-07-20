Пушилин заявил, что в ДНР обсуждается вопрос ипотечного кредитования

В ноябре 2014 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде" - с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. Власти ДНР начали самостоятельно выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам с весны 2015 года. Также был создан Центральный республиканский банк.