Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T10:08Z
https://ria.ru/20190720/1556719658.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет

10:08
69
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл - РИА Новости. Индия в период с 7 по 18 июля провела серию успешных испытаний противотанковых управляемых ракет (ПТУР) собственной разработки "Наг", говорится в распространённом сообщении минобороны южноазиатской республики.
"Ракеты "Наг" третьего поколения, представляющие собой продукт Индийской организации оборонных исследований и разработок, в период 7-18 июля успешно прошли серию испытательных пусков на полигоне Покхаран (штат Раджастан)", - заявили в оборонном ведомстве.
Согласно его данным, в общей сложности за 11 дней было проведено 12 пусков в различных режимах, в том числе на максимальной и минимальной удаленности от цели. Все эти пуски оказались успешными.
В 2018 году минобороны Индии одобрило закупку противотанковых ракет "Наг" на сумму свыше 5,2 миллиарда рупий (порядка 75 миллионов долларов США).
Российско-индийская ракета Брамос
22 мая, 17:27
Индия испытала ракету воздушного базирования "Брамос"
000000
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
Правительство одобрило поправки о заявке субъектов МСП на закупки
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением
Лента
новостей
Карликовая галактика ESO 495-21, в которой наблюдается вспышка звездообразования
Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
Ливни в Японии
В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
Арабская коалиция провела военную операцию в йеменской провинции Сана
Вид на Гурзуф и Медведь гору
Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить
Калининская атомная электростанция в Тверской области
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Источники: уволилась начальница "банковского" отдела ГСУ МВД по Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13Пушилин заявил, что в ДНР обсуждается вопрос ипотечного кредитования
10:10Правительство одобрило поправки о заявке субъектов МСП на закупки
10:08Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет
10:04В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
10:00Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
09:53Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ
09:52Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:50Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
09:49Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить
09:44Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
09:41Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
09:37Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью
09:33Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
09:26Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
09:15Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
09:04В ДТП в Амурской области пострадали девять человек
08:56Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана
08:47Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
08:41В Японии из-за ливней пострадали две женщины
08:21В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
Лента новостейМолния