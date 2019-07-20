Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл - РИА Новости. Индия в период с 7 по 18 июля провела серию успешных испытаний противотанковых управляемых ракет (ПТУР) собственной разработки "Наг", говорится в распространённом сообщении минобороны южноазиатской республики.

"Ракеты "Наг" третьего поколения, представляющие собой продукт Индийской организации оборонных исследований и разработок, в период 7-18 июля успешно прошли серию испытательных пусков на полигоне Покхаран (штат Раджастан)", - заявили в оборонном ведомстве.

Согласно его данным, в общей сложности за 11 дней было проведено 12 пусков в различных режимах, в том числе на максимальной и минимальной удаленности от цели. Все эти пуски оказались успешными.