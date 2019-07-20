В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero после его инцидента с иранским рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA.
Ранее телеканал Press TV сообщил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил о задержании в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. На борту находятся трое россиян, заявил РИА Новости представитель британской Northern Marine Management. Компания также проинформировала об этом посольство РФ в Тегеране.
"Британское судно столкнулось с рыболовецким судном (Ирана), это необходимо расследовать", - приводит агентство слова генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура.
По его словам, рыболовецкие суда подавали британскому танкеру сигнал, однако ответа не получили. После этого они, согласно требованиям, связались с Организацией портов и судоходства и сообщили об инциденте.
По данным агентства, после всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас.