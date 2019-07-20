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РИА Новости

Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ

10:00
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило поправки, которые создают правовые основания использовать средства ФНБ после достижения его ликвидной части 7% ВВП для предоставления государственных экспортных кредитов, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Одобрить проект поправок Правительства РФ к проекту ФЗ №609452-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ...", - говорится в решении правительства.
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Вторым решением Минфину с участием Банка России поручено дополнительно проработать вопросы выдачи и отзыва государственных (муниципальных) гарантий, и о результатах до 1 сентября 2019 года доложить председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.
Предлагаемая поправками возможность позволит предоставлять льготное кредитование покупателям российского несырьевого экспорта. Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал, что, например, речь может идти о кредитовании проектов по строительству энергетической инфраструктуры в разных странах или о поставках продукции машиностроения.
"Поправками к законопроекту предусматривается, в частности, создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счёт средств Фонда национального благосостояния после достижения ликвидной частью фонда 7% ВВП", - говорится в сообщении.
При этом в целях снижения валютных рисков предлагается установить возможность привлечения регионами кредитов от иностранных банков в российской валюте. В настоящее время такие кредиты можно привлекать только в иностранной валюте.
Предлагается также продлить до 1 января 2025 года срок действия нормы о возможности превышения ограничений по госдолгу, установленных Бюджетным кодексом, муниципальными образованиями, на территории которых по решению президента или правительства РФ проводились международные спортивные соревнования.
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