Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о ратификации соглашения со странами СНГ об исследовании и использовании космоса в мирных целях, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.
2 ноября 2018, 16:30Государства СНГ договорились о совместном исследовании космоса
Поясняется, что соглашение подписано 2 ноября 2018 года на заседании совета глав правительств стран СНГ в Астане.
"Цель соглашения – создание организационно-правовой основы для развития на взаимовыгодных условиях сотрудничества государств СНГ в области исследования и использования космоса в мирных целях", - говорится в сообщении.