Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T09:53Z
https://ria.ru/20190720/1556719490.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155600/93/1556009392_33:0:3674:2048_1036x0_80_0_0_0fbd7bc4aec12bd95fe4ec8a4a132b3b.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ

09:53
136
CC BY 4.0 / ESA/Hubble, NASA / A tiny galaxy with a big heartКарликовая галактика ESO 495-21, в которой наблюдается вспышка звездообразования
Карликовая галактика ESO 495-21, в которой наблюдается вспышка звездообразования
CC BY 4.0 / ESA/Hubble, NASA / A tiny galaxy with a big heart
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о ратификации соглашения со странами СНГ об исследовании и использовании космоса в мирных целях, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур. Архивное фото
2 ноября 2018, 16:30
Государства СНГ договорились о совместном исследовании космоса
Поясняется, что соглашение подписано 2 ноября 2018 года на заседании совета глав правительств стран СНГ в Астане.
"Цель соглашения – создание организационно-правовой основы для развития на взаимовыгодных условиях сотрудничества государств СНГ в области исследования и использования космоса в мирных целях", - говорится в сообщении.
400000
Обсудить 0
СНГРоссияВ мире
Рекомендуем
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
Лента
новостей
Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Вид на Гурзуф и Медведь гору
Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
Калининская атомная электростанция в Тверской области
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ
Адольф Гитлер на совещании генерального штаба в 1940 году
Охота на фюрера. Как пытались убить Адольфа Гитлера
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Ташкент
Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
Арабская коалиция провела военную операцию в йеменской провинции Сана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13Пушилин заявил, что в ДНР обсуждается вопрос ипотечного кредитования
10:10Правительство одобрило поправки о заявке субъектов МСП на закупки
10:08Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет
10:04В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
10:00Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
09:53Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ
09:52Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:50Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
09:49Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить
09:44Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
09:41Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
09:37Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью
09:33Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
09:26Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
09:15Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
09:04В ДТП в Амурской области пострадали девять человек
08:56Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана
08:47Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
08:41В Японии из-за ливней пострадали две женщины
08:21В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
Лента новостейМолния