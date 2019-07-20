Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.