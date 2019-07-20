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РИА Новости

Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии

09:33
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", согласно которому предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тысяч осужденных, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
Ранее соответствующий законопроект был принят в двух чтениях нижней палатой парламента и одобрен верхней палатой. Он был разработан МВД республики совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой и другими заинтересованными ведомствами по поручению главы государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон Республики Беларусь "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". Закон принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь… Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
В нем отмечается, что документом определены категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким (несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных). Отдельным категориям осужденных, не подлежащих освобождению, предусматривается сокращение срока наказания на один год, а несовершеннолетним - на два года.
В пресс-службе обратили внимание, что с учетом сложившейся практики применения амнистии она не распространяется на лиц, к которым в течение 2014-2019 годов применялась амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление; которые полностью не возместили причиненный преступлениями ущерб или не уплатили доход, полученный преступным путем. Также амнистия не затрагивает тех, кто был осужден за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, коррупционные преступления, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм и ряд иных преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления в силу.
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