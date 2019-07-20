Луна в Аризоне, или Как американцы на Земле к полету готовились

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. В рамках программы подготовки американских астронавтов к полетам на Луну в 1960-х годах в штате Аризона была создана копия лунной поверхности – с кратерами, размером и расположением приближенными к реальным. Секретный в свое время полигон стал местом отработки действий астронавтов на спутнике Земли. О том, как создавали эту площадку и что там происходило, в день, когда мир отмечает 50 лет высадки людей на Луну, РИА Новости рассказал американский историк Кевин Шиндлер.

Все началось с кратера

По его словам, первый шаг к созданию этого проекта сделал геолог Джин Шумейкер, который защитил свою докторскую диссертацию, доказав, что находящийся в Аризоне неподалеку от города Флагстафф кратер был следствием падения метеорита.

"И он подумал, что если мы летим на Луну, то мы должны обучить астронавтов, потому что они были летчиками-испытателями, а это не ученые, не геологи. Так что их надо тренировать, чтобы они могли различать породы, понимать рельеф местности и что это означает. И если это делать, то что может быть лучше, чем Северная Аризона? Потому что лучше всего сохранявшийся кратер был там, и там были вулканические поля, какие мы ожидали обнаружить на Луне", - рассказывает Шиндлер.

Еще одним плюсом было то, что Геологическая служба США тоже находилась там. И в 1963 году обучение астронавтов началось. Шумейкер переместился во Флагстафф и начал там работу с НАСА.

Поле, лунное поле

Результаты понравились НАСА, и управление поинтересовалось, можно ли создать целое поле с кратерами, чтобы работать не с одним из них, а с целой местностью, наподобие лунной.

Геологическая служба согласилась. За основу были взяты фотоснимки района Моря Спокойствия на Луне, сделанные в 1967 году.

© NASA Американский астронавт Алан Бин во время высадки на Луну. 20 ноября 1969 © NASA Американский астронавт Алан Бин во время высадки на Луну. 20 ноября 1969

"Они использовали эти снимки, чтобы создать целую группу кратеров на правильном расстоянии и нужной глубины. Для этого применили взрывчатку и создали это лунное поле. Первое поле насчитывало 147 кратеров. Оно оказалось настолько полезным, что было создано еще одно с более чем 400 кратерами", - говорит историк.

Потом был оборудован еще один полигон южнее, чтобы проводить подготовку в зимнее время там, где меньше снега.

По мере развития проекта НАСА разнообразило программы подготовки, ориентируя каждую на конкретные задачи отдельно взятой миссии. Вначале все проходили азы геологии и посещали Большой каньон, где знакомились с разными скальными породами.

"Когда они садятся на Луну, то одна из первых вещей, которые они делают, все еще находясь в посадочном модуле, это посмотреть в иллюминатор и описать ландшафт. Практиковались описывать его в терминах, которые имеют смысл для геологов", - говорит Шиндлер.

Однако после такой общей части задачи отличались. Например, для миссии "Аполлон-12" делали упор на работу с тележкой для инвентаря, для "Аполлон-14" – на езду в подобии автомобиля для гольфа, а последние три миссии отрабатывали езду на лунном ровере.

От молотка до реактивного ранца

По словам Шиндлера, на полигонах испытывали большое количество разных приспособлений и разработок для астронавтов: от молотков для откалывания кусочков породы до скафандров. Даже простые на первый взгляд операции, такие как сбор кусков породы и камней, требовали отработки, так как на Луне это гораздо сложнее.

"Сумка для материалов была сзади. Они не могли развернуться в своих костюмах, поэтому им надо было координироваться, чтобы один поднимал камень и клал его в сумку на спине другого астронавта. И использование инструментов было сложным, потому что у них была так называемая слепая зона", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в тяжелом раздувшемся от давления скафандре и при одной шестой силы притяжения по сравнению с земной даже сбор лунной пыли с поверхности был непростой задачей.

© NASA Высадка астронавта Эдвина Олдрина на Луну © NASA Высадка астронавта Эдвина Олдрина на Луну . Архивное фото

"И подобных трудностей там много. Луна - это другая среда. И нам надо было моделировать ее как можно ближе к реальности. И кратеры (в Аризоне – ред.) помогали в этом. И пыль в них, поскольку лунные кратеры очень пыльные", - говорит Шиндлер.

По его мнению, одной из интересных разработок, которые обкатывали под Флагстаффом, - реактивный ранец. Но на Луне он не пригодился, как и многие другие предметы.

"Астронавты сами его не испытывали, но был пилот из компании Bell. И он летал там. Но для Луны это было бесполезно, потому что они использовали перекись водорода в качестве топлива. И этого хватало всего на 20-30 секунд полета", - пояснил судьбу ранца Шиндлер.

Ровер на коленке

Немалое количество инвентаря и разработок для обучения астронавтов принадлежит сотрудникам Геологической службы. Одна из наиболее примечательных – тренировочный ровер. Хотя сами геологи прозвали его "Гровер" – "Геологический ровер". Он до сих пор хранится в музее в Флагстаффе.

По словам Шиндлера, тренировочный вариант должна была представить компания Boeing, которая к тому времени разработала лунный ровер, однако тот сломался, а тренажер они оперативно сделать не могли. При этом сроки поджимали: машина нужна была через 90 дней. Пока в большой компании разбирались, что с этим делать, инженеры Геологической службы получили документацию у Boeing и собрали свой вариант.

По информации газеты Arizona Daily Sun, четыре человека за отведенное им время собрали аппарат с необходимым функционалом. Они использовали металлический каркас, запчасти от самолетов и автомобилей. "Гровер" работал от аккумуляторов, на каждое колесо приходилось по индивидуальному электродвигателю. Он мог перевозить двух человек и развивал скорость до 11 километров в час.

Согласно отчету Геологической службы от 2005 года, стоимость этой машины составила две тысячи долларов. Тренажер от Boeing, когда он был закончен, стоил 1,2 миллиона долларов, пишет Arizona Daily Sun.

Ровер был важен для последних трех миссий, особенно с точки зрения сбора образцов, потому что позволял покрывать гораздо большие расстояния с меньшими затратами и больше времени тратить на научную работу. За время проекта "Аполлон" на Земле были опробованы несколько вариантов, однако в итоге победила разработка Boeing и General Motors. Всего было сделано четыре машины, три из которых отправились на Луну.

Цена времени

Говоря о том, как сами астронавты воспринимали курс геологии и работу на модели лунной поверхности, Шиндлер признает, что ученые понимали скептический настрой приходивших к ним летчиков-испытателей, но некоторые впоследствии положительно отзывались о полученном опыте.

"Некоторые астронавты говорили, что во время подготовки в Северной Аризоне действительно осознали значение геологии, прочувствовали ход времени, давление, как работать с камнями, как читать их. Снабдить их этими знаниями и умениями было важно", - говорит он.

Единственные из астронавтов серии проекта "Аполлон", кто не прошел через Аризону, был экипаж "Аполлон-11", который первым высадился на Луну. Причина в том, что их подготовка к моменту создания полигонов была уже достаточно длительной. Но, как говорит Шиндлер, их главной задачей были не научные изыскания, а сама посадка и выход на поверхность.