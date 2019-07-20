Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первый энергоблок Калининской АЭС вновь подключили к сети после ремонтных работ на открытом распределительном устройстве, сообщила пресс-служба атомной станции.
Это произошло накануне вечером, в 22:23.
"По состоянию на 8:00 20 июля 2019 года мощность энергоблока составляет 1070 МВт", — говорится в сообщении.
Автоматика отключила от сети три энергоблока Калининской АЭС утром 18 июля. Причиной этого стало короткое замыкание на одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве, из-за чего отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ).
Четвертый энергоблок подключили к сети вечером 18 июля, на следующий день он вышел на установленную мощность. На втором энергоблоке продолжается подготовка к включению.
Радиационный фон на станции и около нее остается без изменений — на уровне естественных фоновых природных значений.
Калининская атомная электростанция расположена на севере Тверской области, на южном берегу озера Удомля. Ее начали строить в 1974 году, а в эксплуатацию ввели в 1984-м.
В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт каждый. По итогам прошлого года станция поставила рекорд выработки электроэнергии за всю историю эксплуатации российских АЭС.
18 июля, 11:09Калининская атомная электростанция