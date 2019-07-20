В Японии из-за ливней пострадали две женщины

Обе они проживают в поселке Синкамигото – одном из населенных пунктов префектуры Нагасаки, на которые обрушились беспрецедентные ливневые дожди. Обе они попытались устранить утечку на крыше, чтобы предотвратить затопление своих домов, но не удержались и сорвались вниз. У одной из них перелом поясницы, у второй – ушибы.