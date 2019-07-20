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РИА Новости

В Японии из-за ливней пострадали две женщины

08:41
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© AFP 2019 / Jiji PressТайфун "Кило" на улицах Хамамацу, Япония
Тайфун Кило на улицах Хамамацу, Япония
© AFP 2019 / Jiji Press
Тайфун "Кило" на улицах Хамамацу, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Две женщины пострадали из-за ливней на юго-западе Японии, сообщила телекомпания NHK.
Обе они проживают в поселке Синкамигото – одном из населенных пунктов префектуры Нагасаки, на которые обрушились беспрецедентные ливневые дожди. Обе они попытались устранить утечку на крыше, чтобы предотвратить затопление своих домов, но не удержались и сорвались вниз. У одной из них перелом поясницы, у второй – ушибы.
Ливни в Японии
07:24
В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
Ранее Главное метеорологическое управление Японии ввело максимальный уровень опасности для ряда районов префектуры Нагасаки из-за невиданных ранее дождей. Ливни вызваны приближением тайфуна Данас.
В городе Гото объявлена эвакуация для 36 тысяч человек. За один час здесь выпало более 110 миллиметров осадков. По оценкам метеорологов, за истекшие сутки здесь выпало более 390 миллиметров осадков. Есть информация о затоплениях домов и оползнях.
Продолжительные ливневые дожди повышают риск оползней и разливов рек.
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