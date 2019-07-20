В Японии из-за ливней пострадали две женщины

ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Две женщины пострадали из-за ливней на юго-западе Японии, сообщила телекомпания NHK.
Обе они проживают в поселке Синкамигото – одном из населенных пунктов префектуры Нагасаки, на которые обрушились беспрецедентные ливневые дожди. Обе они попытались устранить утечку на крыше, чтобы предотвратить затопление своих домов, но не удержались и сорвались вниз. У одной из них перелом поясницы, у второй – ушибы.
Ранее Главное метеорологическое управление Японии ввело максимальный уровень опасности для ряда районов префектуры Нагасаки из-за невиданных ранее дождей. Ливни вызваны приближением тайфуна Данас.
В городе Гото объявлена эвакуация для 36 тысяч человек. За один час здесь выпало более 110 миллиметров осадков. По оценкам метеорологов, за истекшие сутки здесь выпало более 390 миллиметров осадков. Есть информация о затоплениях домов и оползнях.
Продолжительные ливневые дожди повышают риск оползней и разливов рек.