Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T08:21Z
https://ria.ru/20190720/1556718545.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/139882/99/1398829947_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_7323a6329c4580da831ba76d50cc174c.jpg
РИА Новости

В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России

08:21
1304
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Аналитики S&P высоко оценили политику правительства РФ, подтвердив кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Аналитики агентства сохраняют высокую оценку последовательной политики правительства, направленной на абсорбирование внешних шоков и стимулирование экономического роста", - сообщил Минфин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Франции. 18 апреля 2019
18 апреля, 17:27
Путин рассказал, почему Россия обогнала Францию в рейтинге Всемирного банка
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
По мнению агентства, позитивно на рейтинг России влияют ее приверженность проведению консервативной макроэкономической политики, низкий уровень государственного долга и гибкая денежно-кредитная политика. Негативными рейтинговыми факторами являются структурные слабости российской экономики, геополитическая напряженность и международные санкции.
Минфин позитивно оценил это решение. "Агентство традиционно отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга России", -говорится в сообщении.
"Мы рассчитываем, что сохранение позитивного тренда в отношении темпов экономического роста и снижении зависимости экономики от волатильности цен на энергоносители будут признаны в качестве достаточных оснований для повышения агентством S&P суверенного кредитного рейтинга России", - заявило министерство.
Вывеска на здании компании Siemens в Москве
14 июля, 08:00
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
1410003
Обсудить 3
S&P Global RatingsМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций
РИА
Новости
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Источники: уволилась начальница "банковского" отдела ГСУ МВД по Москве
Калининская атомная электростанция в Тверской области
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Лента
новостей
Эдвин Олдрин на поверхности Луны в 1969 году
Первые люди на Луне: почему их объявляют фейком
Ливни в Японии
В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
Паспорт гражданина США
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные готовят операцию в Персидском заливе
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский министр назвал новый указ Зеленского цирком
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева - министр обороны Украины Степан Полторак
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет
Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
Луна
Рогозин поздравил главу НАСА с 50-летием высадки на Луну
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13Пушилин заявил, что в ДНР обсуждается вопрос ипотечного кредитования
10:10Правительство одобрило поправки о заявке субъектов МСП на закупки
10:08Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет
10:04В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
10:00Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
09:53Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ
09:52Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:50Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
09:49Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить
09:44Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
09:41Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
09:37Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью
09:33Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
09:26Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
09:15Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
09:04В ДТП в Амурской области пострадали девять человек
08:56Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана
08:47Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
08:41В Японии из-за ливней пострадали две женщины
08:21В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
Лента новостейМолния