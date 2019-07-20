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РИА Новости

В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней

07:24
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© AFP 2019 / Martin BureauЛивни в Японии
Ливни в Японии
© AFP 2019 / Martin Bureau
Ливни в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Наивысший уровень опасности из-за ливней, обрушившихся под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии, объявлен для ряда районов префектуры Нагасаки, объявило Главное метеорологическое управление страны в субботу.
"В городах Гото и Цусима префектуры Нагасаки объявлен особый уровень опасности из-за ливней. Ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было. Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее", - сказал представитель управления на экстренно созванной пресс-конференции.
Это максимальный уровень опасности из пяти, принятых в Японии. Он означает не только необходимость экстренной эвакуации, но и мер для защиты жизни.
В городе Гото объявлена эвакуация для 36 тысяч человек. За один час здесь выпало более 110 миллиметров осадков. По оценкам метеорологов, за истекшие сутки здесь выпало более 360 миллиметров осадков.
Продолжительные ливневые дожди повышают риск оползней и разливов рек.
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