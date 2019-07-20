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РИА Новости

Источники: уволилась начальница "банковского" отдела ГСУ МВД по Москве

07:14
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости, Виктор Драгунский. Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы, что по времени совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина и двух полковников ФСБ в отставке, сообщили РИА Новости три источника в правоохранительной системе.
"Спустя время после того, как Черкалина арестовали, Полина Цыпина уволилась из ГСУ", - сказал агентству один из источников, уверенно связав два этих события.
Майор Полина Цыпина руководила 11-м отделом следственной части ГСУ МВД России по Москве с 2015 года, в ее подчинении находились около 20 сотрудников. Отдел занимается расследованиями организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий. Как отмечала Цыпина в интервью официальной газете МВД "Петровка, 38", основными направлениями являются дела, связанные с хищениями денег и активов руководителями банка, и дела о незаконной банковской деятельности – так называемый "обнал".
Полковник Черкалин руководил 2-м отделом Управления "К" (кредитно-финансовая сфера) Службы экономической безопасности ФСБ России. Отдел называют "банковским", поскольку в сферу его деятельности входит пресечение преступлений в этом секторе экономики.
Черкалина обвиняют в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и мошенничестве на 490 миллионов рублей. Он и его предполагаемые соучастники – бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ полковники Дмитрий Фролов и Андрей Васильев – были арестованы в конце апреля.
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Вышла на пенсию

Увольнение следователя подтвердили РИА Новости еще два источника в правоохранительной системе. Один из них пояснил, что Цыпина вышла на пенсию, что соответствует ее выслуге. "Все так – пенсия. В ГСУ была реорганизация", - отметил он, пояснив, что "обычно под такие увольнения и делают реорганизацию". При этом причины отставки Цыпиной, кроме как выход на пенсию, источник пояснять отказался.
Третий источник агентства сообщил, что Цыпина стала объектом наблюдения "в том числе" из-за дела Черкалина и поэтому решила уволиться. Однако официальной информацией МВД или какой-либо иной на этот счет РИА Новости не располагает.
На проходной в здание ГСУ на Новослободской улице висит таксофон со списком следователей и внутренними телефонами. Цыпина все еще значится в списке 11-го отдела, однако указанный напротив ее фамилии номер телефона не отвечает. Один из следователей отдела ответил на звонок корреспондента РИА Новости по внутреннему номеру и на соответствующий вопрос пояснил, что Цыпина "больше не работает".
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Что происходит после банкротства банка

Бывший следователь столичного ГСУ МВД, а ныне юрист Александр Бурчук рассказал РИА Новости о практике, сложившейся в Москве при расследовании преступлений в кредитно-финансовом секторе экономики. При банкротстве банка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возлагаются функции временной администрации по управлению банком. Администрация в лице сотрудников территориального управления Центробанка изучает внутреннюю документацию и в случае выявления сведений о хищениях, или о неправомерных действиях при банкротстве, или о преднамеренном банкротстве направляет материалы в Генпрокуратуру либо в Следственный департамент МВД России.

"Девяносто пять процентов материалов из всей массы поступившего от АСВ в части ликвидируемых банков "спускается" Следственным департаментом - после проведения проверки или на ее стадии - нижестоящим подразделениям: в 11 отдел СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве, либо в СЧ СУ УВД по ЦАО", — сказал Бурчук, отметив, что оперативное сопровождение этих дел чаще всего сопровождает управление экономической безопасности МВД.

Что касается Управления "К" ФСБ, то оно может направлять собственные материалы для "реализации" в Следственный департамент МВД либо другой орган, руководство которого уже принимает решение, пояснил юрист, добавив, что у ФСБ нет "дежурок" и она не принимает заявлений, в отличие от МВД.
По его словам, структура устроена так, что руководителю "банковского" отдела Управления "К" подчиняются прикомандированные в госбанки, АСВ и ЦБ сотрудники ФСБ, которые играют одну из ключевых ролей в принятии решения об отзыве у банка лицензии, а затем, в случае на то оснований, о направлении в соответствующие органы заявления для возбуждения уголовного дела.
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Фанат Шерлока Холмса

Полина Цыпина в упомянутом выше интервью рассказала, что "с детства любила книги про Шерлока Холмса" и ей "нравилось, как он раскрывал преступления". Поэтому тоже решила стать следователем, но "сначала пошла по стопам родителей" - по первому образованию она физик. В 2003 году заочно окончила Саратовский институт МВД России, через два года пришла служить в московское следствие, начинала с должности следователя одного из столичных территориальных отделов, затем была следователем в следственной части СЗАО, позже возглавила экономический отдел в следственной части ЮЗАО.
Полковник Черкалин, по версии следствия, руководил некой преступной группой, в которую входили Фролов и Васильев. Он курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере. По данным "Коммерсанта", в ходе обысков дома и на работе у полковника "изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 миллиардов рублей".
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МВД РФРоссияПроисшествия
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