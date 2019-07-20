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РИА Новости

В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций

06:57
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоРейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции бесполезны, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем. Такое мнение высказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
По его мнению, санкции не работают. "Если вы прописываете лекарство, но видите, что оно не дает никакого эффекта, а напротив, даже наносит вред, в том числе германским компаниям, то приходится задуматься, что, возможно, это неправильное лекарство", — заявил депутат.
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Такая политика поддерживает напряженность в отношениях между странами, полагает Эрнст. Он отметил, что санкции наносят вред европейским компаниям, в особенности восточногерманским, а также ведут к тому, что в торговле Россия больше ориентируется на Китай.
Кроме того, депутат выразил сожаление в связи с недавними высказываниями новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о необходимости придерживаться позиции силы в вопросе антироссийских санкций.
"Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной", — сказал Эрнст, добавив, что Европа таким образом сама себя ослабляет.
Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит, и восстановить диалог с Москвой.
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи с Владимиром Путиным. 15 мая 2019
15 мая, 17:50
Президент Австрии заявил, что санкции против России причиняют вред всем
387185267
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Санкции в отношении РоссииБундестаг ГерманииГерманияЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Все они там все понимают, но ничего не делают ибо боятся США, так как все страны ЕС оккупированы ВС США и правят там колониальные правительства, назначаемые в Белом доме...😞😞😞
20 июля, 07:08
Alex Ak.
4800002
Первое, Европа не самостоятельна геополитически. Второе, она исторически ещё более враждебна к России, чем США. И наконец, третье, Россия заместит западные технологии либо своими либо азиатскими в течение 5-7 ближайших лет. И они это понимают...
20 июля, 07:17
Andrew Mark
2500002
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