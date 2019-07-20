В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Антироссийские санкции бесполезны, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем. Такое мнение высказал в интервью радиостанции Антироссийские санкции бесполезны, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем. Такое мнение высказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk немецкий депутат, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его мнению, санкции не работают. "Если вы прописываете лекарство, но видите, что оно не дает никакого эффекта, а напротив, даже наносит вред, в том числе германским компаниям, то приходится задуматься, что, возможно, это неправильное лекарство", — заявил депутат.

Такая политика поддерживает напряженность в отношениях между странами, полагает Эрнст. Он отметил, что санкции наносят вред европейским компаниям, в особенности восточногерманским, а также ведут к тому, что в торговле Россия больше ориентируется на Китай.

Кроме того, депутат выразил сожаление в связи с недавними высказываниями новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о необходимости придерживаться позиции силы в вопросе антироссийских санкций.

"Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной", — сказал Эрнст, добавив, что Европа таким образом сама себя ослабляет.

Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.