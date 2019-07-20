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РИА Новости

Рогозин поздравил главу НАСА с 50-летием высадки на Луну

06:35
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© Фото : ESO/Y. BeletskyЛуна
Луна
© Фото : ESO/Y. Beletsky
Луна. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну.
"Дорогой Джим! Пятьдесят лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрини, Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики. Они присоединились к когорте великих первопроходцев, дерзнувших отправиться в путешествие в неизведанное, чтобы расширить границы мира, доступного человечеству", - приводятся слова Рогозина на сайте "Роскосмоса".
Также в российской компании отдали дань уважения всему техническому и инженерному персоналу НАСА, который создал первую в мире сверхтяжелую ракету-носитель "Сатурн-5" и корабль "Аполлон". "Их объединенные усилия, навыки и знания обрели жизнь в надежной ракетно-космической системе, которая позволила в дальнейшем реализовать программу "Союз-Аполлон", - добавил Рогозин.
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Глава "Роскосмоса" также выразил мнение, что общая задача двух космических ведомств – быть достойными своих великих предшественников, преумножить их наследие и продолжить экспансию человечества в космос.
В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. Советская программа Н1-Л3 по высадке космонавта на Луну была закрыта после четырех аварийных пусков ракеты-носителя Н-1 в 1969-1972 годах.
В субботу во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.
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