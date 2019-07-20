Региональные каналы с декабря начнут вещать по новому проекту Минкомсвязи

ЯКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Региональные телеканалы с декабря начнут вещать по новому проекту Минкомсвязи РФ, сообщил глава ведомства Константин Носков.

Третьего июня в 36 регионах России, в том числе в Якутии, прошла третья волна отключения аналогового вещания федеральных телеканалов и перехода на цифровое ТВ.

С 18 по 21 июля в Якутии проводится межрегиональное совещание "Лидеры цифрового развития", на котором обсуждается реализация программы цифровой экономики в регионах. Среди участников мероприятия - вице-премьер федерального правительства Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, глава Якутии Айсен Николаев и другие.

Во время совещания глава минкомсвязи РФ рассказал о новом проекте для телевещания в регионах.

"Идет монтаж оборудования на Общественном телевидении России, на котором будет предоставлено пять часов вещания: утренняя и вечерняя врезка ежедневно для региональных телеканалов. Думаю, с декабря этого года запустим проект", - поделился Носков.

По словам министра, принято решение о том, чтобы региональные каналы могли вещать у кабельных операторов, на так называемой "22-й кнопке".

Сегодня Якутия серьезно заявляет на звание дальневосточного центра цифровизации и развития IT-сектора. Согласие с этим выразил и федеральный руководитель.