Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T05:57Z
https://ria.ru/20190720/1556718091.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/96576/61/965766116_0:129:2501:1535_1036x0_80_0_0_23886bc3f687557cc0b6b578273c23fc.jpg
РИА Новости

Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства

05:57
2615
© Fotolia / Greg BlombergПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США
© Fotolia / Greg Blomberg
Паспорт гражданина США. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) пересмотрит тест на натурализацию, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте службы.
Отмечается, что служба пересмотрит текущий тест на натурализацию, внеся улучшения, чтобы гарантировать точную оценку знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина.
"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Как сообщает служба, в 2018 году USCIS сформировала рабочую группу по пересмотру теста на получение гражданства. Данная группа рассмотрит возможные изменения, которые будут включены в разговорную часть теста. Внедрение теста запланировано на декабрь 2020 или начало 2021 года. Пилотная версия будет испытана этой осенью.
Согласно статье 312 Закона об иммиграции и гражданстве, соискатели гражданства должны иметь "понимание английского языка, включающее умение читать, писать и говорить" и "знание и понимание основ истории, принципов и государственного строя США".
Президент США Дональд Трамп
12 июля, 05:24
Трамп подписал указ, который поможет узнать гражданство всех людей в США
771310
Обсудить 5
СШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева - министр обороны Украины Степан Полторак
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
РИА
Новости
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций
Иосиф Пригожин
Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса
Источники: уволилась начальница "банковского" отдела ГСУ МВД по Москве
Лента
новостей
Учитель в классе школы
Названы наименее востребованные в России профессии
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные готовят операцию в Персидском заливе
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский министр назвал новый указ Зеленского цирком
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Ливни в Японии
В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Лорен Фиренца
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20В Москве ожидаются кратковременные дожди, местами грозы
10:19Правительство одобрило поправки о тиражировании экосистемы "Сколково"
10:13Пушилин заявил, что в ДНР обсуждается вопрос ипотечного кредитования
10:10Правительство одобрило поправки о заявке субъектов МСП на закупки
10:08Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет
10:04В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
10:00Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
09:53Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ
09:52Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:50Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
09:49Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить
09:44Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
09:41Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
09:37Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью
09:33Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
09:26Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
09:15Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
09:04В ДТП в Амурской области пострадали девять человек
08:56Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана
08:47Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Лента новостейМолния