Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) пересмотрит тест на натурализацию, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте службы.

Отмечается, что служба пересмотрит текущий тест на натурализацию, внеся улучшения, чтобы гарантировать точную оценку знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина.

"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.

Как сообщает служба, в 2018 году USCIS сформировала рабочую группу по пересмотру теста на получение гражданства. Данная группа рассмотрит возможные изменения, которые будут включены в разговорную часть теста. Внедрение теста запланировано на декабрь 2020 или начало 2021 года. Пилотная версия будет испытана этой осенью.