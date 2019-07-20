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РИА Новости

Иран заявил о задержании британского танкера

05:27
12140
© REUTERSБританский танкер Stena Impero
Британский танкер Stena Impero
© REUTERS
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena Impero. Об этом сообщает Press TV в Twitter.
Решение принято из-за нарушения судном международных норм.
В компании-владельце танкера Stena Bulk & Northern Marine Management уточнили подробности инцидента. По словам представителей фирмы, судно сейчас идет к берегам Ирана, связи с экипажем нет.
На борту Stena Impero есть россияне, сообщил РИА Новости по телефону представитель Stena Bulk.
"Всего на борту 23 человека, трое – россияне. Остальные – граждане Латвии, Филиппин и Индии", - сказал он.
Представители Российского профессионального союза моряков уточнили РИА Новости, что компания-судовладелец действительно работает с российскими моряками, однако пока что обращений с танкера не поступало.

Угрозы Британии

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.
Хант подчеркнул, что сложившаяся ситуация неприемлема и что в ближайшее время представители правительства обсудят ее на заседании чрезвычайного комитета Cobra.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что России нужно добиваться от Ирана соблюдения прав россиян, находящихся на задержанном британском танкере, они не должны быть заложниками ситуации.
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Еще один задержанный танкер

Это не единственный танкер, который в пятницу остановили власти Ирана. Судоходная компания Norbulk Shipping подтвердила, что танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии, был остановлен, но позднее судно продолжило плавание, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
Телеканал Press TV со ссылкой на информированные военные источники сообщил, что КСИР не задерживал второй танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии. По данным телеканала, танкер был ненадолго остановлен и продолжил путь после разъяснений о безопасном судоходстве.
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Война танкеров

"Война танкеров" между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии.
Иран пообещал ответить на захват Grace 1, после чего попытался задержать нефтяной танкер Великобритании в Персидском заливе. Позже министр иностранных дел страны Джавад Зариф опроверг попытку задержать британское судно.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
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Обсудить 8
Ормузский проливВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Как обычно бриты первыми лезут в драку, чтобы потом на весь мир орать - а нас за шо?
20 июля, 06:06
rremalpar
2500002
Молодцы , нашим властям надо у Ирана научится отстаивать интересы страны .
20 июля, 06:32
kazak1213
1600001
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