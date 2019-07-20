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РИА Новости

Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса

04:38
82235
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса, отметив при этом, что "чистый доход" артистов находится на уровне 10-30% от заработка.
Продюсер, таким образом, прокомментировал данные Росстата, согласно которым специалисты таких сфер, как культура, спорт, организация досуга и развлечений, имеют средний доход в 5,8 миллиона рублей в месяц.
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"Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет. Артист не находится на гособеспечении. Все свои расходы несет сам, сам себя содержит. У него затратная часть идет на содержание коллектива", - заявил Пригожин.
В качестве примера он привел затраты своей супруги, певицы Валерии.
"Мы должны были инвестировать в песню, аранжировку, клип. Совокупность расходов составила 3,5 миллиона рублей. Чтобы таргетировать всю эту историю, нужно еще 1,5 миллиона. Любое произведение требует вложения от 3,5 до 4,5 миллиона в месяц. А плюс телевизионные съемки!" – пояснил продюсер.
По его словам, артисты могут зарабатывать, только выступая на концертах. При этом они должны содержать свои коллективы, даже находясь в отпуске, а также тратить средства на детей, добавил Пригожин.
"Москва – это дорогой город! Поэтому огромное количество наших артистов живет в кредит" – заключил продюсер.
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Шоу-бизнесИосиф ПригожинРосстатРоссия
Популярные комментарии
Бедные они бедные...Может нам скинуться им... А?😡😡😡
20 июля, 06:08
Alex Ak.
31150020
Вперёд! Русское поле ждёт! Ну а что, Валерия бы не плохо смотрелась за рычагами старенького ДТ-75!
20 июля, 06:36
Ея Величества
2851100
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