Исследование: потребность в диетологах в России выросла за два года

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Потребность во врачах скорой помощи и физиотерапевтах выросла в России, а спрос на диетологов поднялся больше, чем в 1,5 раза за два года, показало исследование ВНИИ труда.

Институт проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата. Выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест по профессиональным группам проводится Росстатом раз в два года, рассказали в институте. Несмотря на то, что данные в нем приведены на конец 2018 года, "по ним можно судить о ситуации, где и какие специалисты требуются", уточнили во ВНИИ.

Согласно исследованию, вырос спрос на специалистов высшего уровня квалификации. Больше всего рынок нуждается в медицинских работниках. В частности, каждая четвертая вакансия врача скорой помощи или парамедика в 2018 году не была закрыта.

Также наблюдается спрос на врачей общей практики, офтальмологов-оптиков, физиотерапевтов, врачей-специалистов и специалистов по акушерству. Спрос на диетологов вырос с 4,7% в 2016 году до 8,4% в 2018, уточняется в исследовании. Зато спрос на зубных техников и техников-протезистов практически удовлетворен, отмечается в исследовании.

В институте также рассказали о востребованности специалистов по информационно-коммуникационным технологиям, в том числе разработчиков программного обеспечения и разработчиков веб- и мультимедийных приложений . При этом в институте отметили, что вторая профессия не является массовой, в 2018 году по ней было всего 318 вакансий.