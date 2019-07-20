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РИА Новости

Исследование: потребность в диетологах в России выросла за два года

04:36
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрилавок в магазине
Прилавок в магазине
© РИА Новости / Евгений Биятов
Прилавок в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Потребность во врачах скорой помощи и физиотерапевтах выросла в России, а  спрос на диетологов поднялся  больше, чем в 1,5 раза за два года, показало исследование ВНИИ труда.
Институт проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата. Выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест по профессиональным группам проводится Росстатом раз в два года, рассказали в институте. Несмотря на то, что данные в нем приведены на конец 2018 года, "по ним можно судить о ситуации, где и какие специалисты требуются", уточнили во ВНИИ.
Согласно исследованию, вырос спрос на специалистов высшего уровня квалификации. Больше всего рынок нуждается в медицинских работниках. В частности, каждая четвертая вакансия врача скорой помощи или парамедика в 2018 году не была закрыта.
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Также наблюдается спрос на врачей общей практики, офтальмологов-оптиков, физиотерапевтов, врачей-специалистов и специалистов по акушерству. Спрос на диетологов вырос с 4,7% в 2016 году до 8,4% в 2018, уточняется в исследовании. Зато спрос на зубных техников и техников-протезистов практически удовлетворен, отмечается в исследовании.
В институте также рассказали о востребованности специалистов по информационно-коммуникационным технологиям, в том числе разработчиков программного обеспечения и разработчиков веб- и мультимедийных приложений . При этом в институте отметили, что вторая профессия не является массовой, в 2018 году по ней было всего 318 вакансий.
Практически отсутствует спрос на машинисток и операторов оборудования по редактированию текстов на фоне уменьшения количества рабочих мест по этим специальностям.
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