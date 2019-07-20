Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

МОСКВА, 20 июля - РИА Новости. Серьезное ограничение стоимости моторного топлива не будет верным, так как из-за этого замедлится развитие российского нефтеперерабатывающего бизнеса, что вызовет новый скачок цен. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат.

"Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - сказал глава государства.

В то же время, он отметил, что по сравнению с прошлым годом, в 2019 году резкого скачка цен не наблюдалось.

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Предупреждение Медведева

Если нефтяные компании без соглашения о стабилизации рынка топлива "заиграются", они поплатятся за это, заявил первого июля премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали. Я просто хочу, чтобы об этом слышали наши компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов", — сказал глава правительства.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что ситуация на рынке топлива в России в целом стабильна, цены растут значительно медленнее инфляции.

Он отметил, что в настоящее время у правительства "есть уверенность в том, что необходимости дальнейшего ручного управления с помощью индивидуальных соглашений сегодня нет".

При этом он подчеркнул, что прекращение действия соглашения с нефтяными компаниями не означает того, что "с 1 июля правительство отказывается от сдерживания роста цен на моторное топливо".

Сделка правительства с нефтяниками

Весной 2018 года из-за резкого роста цен на бензин правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В марте 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. Соглашения о заморозке цен, действовавшее до 1 июля, решено было не продлевать.

Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку разобраться в причинах резкого скачка цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке, зафиксированного в конце этой весны. По итогам совещания с нефтяными компаниями вице-премьер нарушений не обнаружил.

Водители видят риск роста цен на бензин

Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила ранее журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова.