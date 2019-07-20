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РИА Новости

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

04:13
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© РИА Новости / Валерий МельникоТопливные пистолеты на одной из автозаправочных станций
Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Топливные пистолеты на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
МОСКВА, 20 июля - РИА Новости. Серьезное ограничение стоимости моторного топлива не будет верным, так как из-за этого замедлится развитие российского нефтеперерабатывающего бизнеса, что вызовет новый скачок цен. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат.
"Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - сказал глава государства.
В то же время, он отметил, что по сравнению с прошлым годом, в 2019 году резкого скачка цен не наблюдалось.
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Предупреждение Медведева

Если нефтяные компании без соглашения о стабилизации рынка топлива "заиграются", они поплатятся за это, заявил первого июля премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали. Я просто хочу, чтобы об этом слышали наши компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов", — сказал глава правительства.
В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что ситуация на рынке топлива в России в целом стабильна, цены растут значительно медленнее инфляции.
Он отметил, что в настоящее время у правительства "есть уверенность в том, что необходимости дальнейшего ручного управления с помощью индивидуальных соглашений сегодня нет".
При этом он подчеркнул, что прекращение действия соглашения с нефтяными компаниями не означает того, что "с 1 июля правительство отказывается от сдерживания роста цен на моторное топливо".
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Сделка правительства с нефтяниками

Весной 2018 года из-за резкого роста цен на бензин правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В марте 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. Соглашения о заморозке цен, действовавшее до 1 июля, решено было не продлевать.
Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку разобраться в причинах резкого скачка цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке, зафиксированного в конце этой весны. По итогам совещания с нефтяными компаниями вице-премьер нарушений не обнаружил.
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Водители видят риск роста цен на бензин

Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила ранее журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова.
"Если говорить о ценовой ситуации на топливом рынке, то большинство, порядка 70% автомобилистов считают, что в той или иной степени ситуация находится под контролем. Но несмотря на это практически все - 93% автомобилистов - считают, что есть определённый риск повышения цен на топливо", - сказала Советова, представляя итоги исследования "Россияне – о ценах на бензин и мерах правительства по их регулированию", проведенное холдингом.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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Вот ещё одно доказательство, что народ России для власти не что. А вот компании, о них заботится надо, как бы убытки не понесли. И всё за счёт народа.
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