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РИА Новости

Скончался аргентинский архитектор Сезар Пелли, создавший башни Петронас

03:51
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© AP Photo / Nick UtАргентинский архитектор Сезар Пелли
Аргентинский архитектор Сезар Пелли
© AP Photo / Nick Ut
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Скончался всемирно известный аргентинский архитектор Сезар Пелли, построивший Башни Петронас в Куала-Лумпуре, которые на протяжении пяти лет были самыми высокими на планете.
Он умер в возрасте 92 лет, сообщил в Twitter губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.
"С огромной болью мы получили грустную весть о смерти великого архитектора Сезара Пелли. Хочу выразить мои соболезнования его семье, друзьям и коллегам", - написал чиновник.
Среди других известных творений Пелли - самый высокий небоскреб в Латинской Америке Гран Торре Сантьяго (Чили), Стеклянная башня в Испании, здания Мирового финансового центра в Нью-Йорке.
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