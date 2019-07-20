Российский академик: Леонов и Армстронг могли бы вместе высадиться на Луне

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Советский космонавт Алексей Леонов и американский астронавт Нил Армстронг в июле 1969 года могли вместе высадиться на Луне, если бы СССР в 1963 году принял предложение президента США Джона Кеннеди о совместной лунной пилотируемой программе, предположил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков.

В субботу во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.

"Летом 1963 года за несколько месяцев до своей гибели президент США Джон Кеннеди неожиданно даже для своих советников выступил с обращением к советскому правительству о возможности организации совместных пилотируемых полетов на Луну. Тогда программа "Аполлон" уже была в полном разгаре, а мы еще только формулировали свои планы", - рассказал Железняков РИА Новости.

По его словам, это была политическая инициатива. "Кеннеди преследовал множество целей - улучшение отношений с СССР и снижение затрат на программу "Аполлон". Мы и сейчас такой вариант сотрудничества можем увидеть на примере Международной космической станции и в разговорах о совместном возвращении на Луну", - пояснил Железняков.

Однако, отметил он, предложение Кеннеди не нашло отклика у Советского Союза. "Мы очень долго молчали, и только примерно через месяц появилась статья в газете "Правда", в которой возможность такого сотрудничества отвергалась. Чуть позже и (глава СССР Никита - ред.) Хрущев сказал, что мы "сами с усами", справимся с высадкой на Луну без американцев", - сказал академик РАКЦ.

Железняков не исключает, что совместную программу можно было реализовать. "И могло быть так, что этими первыми землянами на Луне оказались Леонов и Армстронг", - отметил он.