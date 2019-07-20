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РИА Новости

Российский академик: Леонов и Армстронг могли бы вместе высадиться на Луне

03:45
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© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterАстронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны
Астронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Астронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Советский космонавт Алексей Леонов и американский астронавт Нил Армстронг в июле 1969 года могли вместе высадиться на Луне, если бы СССР в 1963 году принял предложение президента США Джона Кеннеди о совместной лунной пилотируемой программе, предположил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков.
В субботу во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.
"Летом 1963 года за несколько месяцев до своей гибели президент США Джон Кеннеди неожиданно даже для своих советников выступил с обращением к советскому правительству о возможности организации совместных пилотируемых полетов на Луну. Тогда программа "Аполлон" уже была в полном разгаре, а мы еще только формулировали свои планы", - рассказал Железняков РИА Новости.
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По его словам, это была политическая инициатива. "Кеннеди преследовал множество целей - улучшение отношений с СССР и снижение затрат на программу "Аполлон". Мы и сейчас такой вариант сотрудничества можем увидеть на примере Международной космической станции и в разговорах о совместном возвращении на Луну", - пояснил Железняков.
Однако, отметил он, предложение Кеннеди не нашло отклика у Советского Союза. "Мы очень долго молчали, и только примерно через месяц появилась статья в газете "Правда", в которой возможность такого сотрудничества отвергалась. Чуть позже и (глава СССР Никита - ред.) Хрущев сказал, что мы "сами с усами", справимся с высадкой на Луну без американцев", - сказал академик РАКЦ.
Железняков не исключает, что совместную программу можно было реализовать. "И могло быть так, что этими первыми землянами на Луне оказались Леонов и Армстронг", - отметил он.
В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. Советская программа Н1-Л3 по высадке космонавта на Луну была закрыта после четырех аварийных пусков ракеты-носителя Н-1 в 1969-1972 годах.
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КосмосАлексей ЛеоновНил АрмстронгРоссияСШАРИА Наука
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