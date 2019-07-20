В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением

Названа причина массового отравления в "Лучистом". Как уберечься? Крымский Роспотребнадзор назвал источник норовирусной инфекции в детском оздоровительном лагере "Лучистый". Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал о том, каким образом передается норовирусная инфекция и как она проявляется.