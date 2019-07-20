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РИА Новости

В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением

03:41
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере 56 человек, включая 21 ребенка, госпитализированы с подозрением на пищевое отравление в городе Эрзинджан на востоке Турции, пишет газета Cumhuriyet.
По данным издания, в центре города после мероприятий по случаю проводов в армию гостей пригласили на банкет. Спустя короткое время в службы экстренной помощи поступили жалобы людей на высокую температуру, тошноту, головокружение и рвоту.
Кареты скорой помощи доставили пострадавших в больницу, где после оказания первой помощи они находятся под наблюдением.
Врач станции скорой медицинской помощи
18 июля, 17:53
Названа причина массового отравления в "Лучистом". Как уберечься?Крымский Роспотребнадзор назвал источник норовирусной инфекции в детском оздоровительном лагере "Лучистый". Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал о том, каким образом передается норовирусная инфекция и как она проявляется.
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