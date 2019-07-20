Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары

"В центральной и восточной части США 147 миллионов человек сейчас находятся в зоне предупреждения о жаре", - говорится в сообщении.

В субботу в Вашингтоне ожидается до плюс 38 по Цельсию, в Нью-Йорке - плюс 36. Но проблема не только в дневной жаре, но и в том, что ночью температура опускается недостаточно, чтобы восстановить тепловой баланс. В ночь на субботу температура превысит 26 градусов по Цельсию, но из-за повышенной влажности будет ощущаться как 32 градуса.