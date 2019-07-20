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РИА Новости

Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары

03:39
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© AFP 2019 / Getty Images / Scott OlsonДети купаются в фонтане во время жары в Чикаго, США. 19 июля 2019
Дети купаются в фонтане во время жары в Чикаго, США. 19 июля 2019
© AFP 2019 / Getty Images / Scott Olson
Дети купаются в фонтане во время жары в Чикаго, США. 19 июля 2019
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары, предупредило в пятницу федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA.

"В центральной и восточной части США 147 миллионов человек сейчас находятся в зоне предупреждения о жаре", - говорится в сообщении.

Население США составляет более 320 миллионов человек.
"Жара продолжится на выходных от Великих равнин и Среднего Запада до восточного побережья. Сочетание жары и влажности может создать опасную ситуацию. Не забывайте, что ведущая причина связанных с погодой смертей в США — это именно жара", - предупредило агентство в своем Twitter.
В субботу в Вашингтоне ожидается до плюс 38 по Цельсию, в Нью-Йорке - плюс 36. Но проблема не только в дневной жаре, но и в том, что ночью температура опускается недостаточно, чтобы восстановить тепловой баланс. В ночь на субботу температура превысит 26 градусов по Цельсию, но из-за повышенной влажности будет ощущаться как 32 градуса.
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