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РИА Новости

Американские военные готовят операцию в Персидском заливе

03:35
20213
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США разрабатывают военную операцию под названием "Страж", призванную обезопасить морские пути на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Центрального командования США, поступившем в распоряжение РИА Новости в пятницу.
Подготовка операции в Персидском заливе началась на фоне задержания в пятницу иранским Корпусом стражей исламской революции британского танкера из-за нарушения международных норм. Позднее стало известно, что исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску военного контингента в Саудовскую Аравию для "защиты интересов США" в ближневосточном регионе.

"Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию "Страж", чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива", - говорится в заявлении командования.

Целью операции "является содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряженности в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, проливу Баб-эль-Мандеб (БАМ) и Оманскому заливу".
Как заявляет Центральное командование, США будут координировать свои действия в рамках операции "Страж" с союзниками, чтобы "обеспечить свободу судоходства в регионе и защитить жизненно важные морские пути".
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Обострение ситуации в Персидском заливе

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.
В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествиям.
Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики. Тегеран эти утверждения опровергает.
Британский танкер Stena Impero
03:01
Экипаж задержанного в Ормузском проливе судна не выходит на связь
671459647139
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ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А иранцам в Гибралтар свои направить?
20 июля, 04:19
Мадуро Петрович-XXIV
3110047112
Давно было пора !
20 июля, 07:44
Juri BERG
109100113
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