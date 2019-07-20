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РИА Новости

Курьерские службы перестали доставлять книги Буту в американскую тюрьму

03:28
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© AFP 2019 / Christophe Archambault Российский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AFP 2019 / Christophe Archambault 
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Почтовые курьерские службы DHL и UPS, две уполномоченные компании по доставке книг из интернет-магазинов, с апреля 2019 года прекратили доставлять книги из России и стран Европы Виктору Буту, российскому бизнесмену, отбывающему 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
О том, что книги, которые россиянину заказывают и присылают почти восемь лет друзья и просто сочувствующие, перестали поступать из России и стран Европы, рассказал РИА Новости сам Бут в телефонном разговоре в пятницу вечером.
"Книги из России и Европы не поступают с апреля, в марте я получил последнюю посылку", - сообщил агентству россиянин.
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По правилам Бюро тюрем США, заключенным можно присылать только новые книги и только напрямую из торгующих организаций, оплатив стоимость книги и ее доставки через интернет или в книжном магазине. Обычно доставкой книг занимаются именно DHL и UPS.
"То, что мне присылают из других штатов США, из Австралии и Канады, пока приходит без перебоев. Не могу понять, почему вдруг прекратилась доставка книг из России. Русские книги для меня очень важны: помимо того, что мне присылают то, что мне очень интересно читать, в основном документальную нехудожественную и научную литературу, без них можно и литературный русский язык забыть", - сказал РИА Новости Бут.
Супруга россиянина Алла Бут, которая переписывается со всеми, кто отправляет ее мужу книги, сообщила РИА Новости в пятницу, что, начиная с апреля, отправители стали получать отказы в доставке книг Виктору Буту от компаний DHL и UPS, а также от книжного интернет-магазина Ozon.ru, услугами которого пользовалось большинство россиян, отправлявших книги Буту, со ссылкой на некие санкции в отношении ее супруга. При этом в течение последних восьми лет все эти организации исправно доставляли литературу в тюрьму Мэрион в штате Иллинойс, в которой содержится россиянин.
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Один из российских отправителей переслал Алле Бут ответ на свой запрос об отказе в доставке книг. В ответе за подписью российского сотрудника интернет-магазина Ozon.ru говорится: "Приносим свои извинения, но, к сожалению, решение (об отказе в доставке) принято на государственном уровне. Доставить нет возможности".
РИА Новости удалось получить от источника в одной из доставляющих компаний точную формулировку, используемую во всех случаях отказа в доставке книг Виктору Буту. Руководство доставляющих компаний ссылается в этих отказах на указ президента США номер 13413 от 31 октября 2006 года, подписанный Джорджем Бушем-младшим, которым были введены санкции США против лиц, предположительно связанных с поставками вооружений воюющим сторонам во время гражданской войны в Конго. В списке подсанкционных лиц значатся Виктор Бут в качестве владельца авиакомпании, якобы доставлявшей вооружения в Конго.
Источник сообщил агентству также, что пока распоряжение об отказе в доставке книг Буту действует только на европейском континенте, но "вскоре будет введено в действие и на других материках, в том числе в Америке и Австралии".
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"Здесь даже не важен тот факт, что Виктор никогда не владел именно той компанией, которая названа в президентском указе США, и даже то, что к 2002 году он уже полностью потерял свой бизнес авиаперевозок и находился с того времени, включая 2006 год, постоянно в Москве", - сказала РИА Новости Алла Бут.
"Непонятно здесь другое: почему почти восемь лет эти санкции не мешали отправлять книги к Виктору в тюрьму, в которую он был переведен после суда из Нью-Йорка в 2012 году, а теперь, в апреле 2019 года, вдруг стали мешать. Я уверена, что это чье-то злонамеренное решение, и надо попытаться разобраться, по какой причине и кем оно принято", - сказала она.
"Это нарушение прав моего мужа. Отказ в доставке книг – явное нарушение Консульской конвенции, которую США подписали вместе со всеми остальными государствами", - сказала Алла Бут.
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UPSDHLВиктор БутРоссияСШАВ мире
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