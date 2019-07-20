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РИА Новости

Экипаж задержанного в Ормузском проливе судна не выходит на связь

03:01
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© REUTERSБританский танкер Stena Impero
Британский танкер Stena Impero
© REUTERS
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экипаж судна Stena Impero, который был задержан Ираном в Ормузском проливе, не выходит на связь, говорится в совместном заявлении владеющих судном компаний британской Northern Marine Management и шведской Stena Bulk.
Ранее телеканал Press TV сообщил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что он задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. На борту задержанного Ираном танкера Stena Impero находятся трое россиян, заявил РИА Новости представитель британской Northern Marine Management. Компания также проинформировала об этом посольство РФ в Тегеране.
"Судно Stena Impero больше не находится под контролем экипажа и до сих пор не выходит на связь", - говорится в сообщении.
В заявлении подчеркивается, что судно "полностью соблюдало все навигационные и международные нормы".
"Сообщений о травмах не поступало. Мы находимся в тесном контакте с властями Великобритании и Швеции, чтобы разрешить ситуацию", - отметил глава Stena Bulk Эрик Ханнел.
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