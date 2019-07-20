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РИА Новости

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля

02:55
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© Фото : Twitter/Christina H. KochАмериканский космический грузовик Dragon
Американский космический грузовик Dragon
© Фото : Twitter/Christina H. Koch
Американский космический грузовик Dragon . Архивное фото
ВАШИНГТОНГ, 20 июл – РИА Новости. Запуск грузового космического корабля Dragon на МКС состоится не раньше 24 июля, сообщила в пятницу компания SpaceX.
"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
Ранее планировалось, что Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon отправится к МКС 21 июля.
Причины переноса времени старта компания не называет. В пятницу портал Space Flight Now сообщил, что "ранее на этой неделе в ходе предстартовых испытаний двигателей произошли проблемы", которые приведут к задержке запуска.
Как, в свою очередь, сообщило НАСА, на борту грузового корабля на станцию прибудут материалы для нескольких десятков научных экспериментов, провиант и предметы первой необходимости для экипажа.
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