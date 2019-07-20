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РИА Новости

США решили перебросить военных в Саудовскую Аравию

02:50
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску военных и необходимых для этого ресурсов в Саудовскую Аравию, об этом говорится в заявлении минобороны США.
"По согласованию и по приглашению Королевства Саудовская Аравия министр обороны разрешил переброску персонала и ресурсов США для развертывания (военного контингента - ред.) в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.
В Пентагоне подчеркнули, что переброска сил является "дополнительным сдерживающим фактором и обеспечивает способность США защищать их силы и интересы в регионе".
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Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о готовности разместить в королевстве американский военный контингент для "обеспечения безопасности региона".
США вывели большую часть своих войск из Саудовской Аравии в 2003 году и в том же году передали контроль над авиабазой принца Султана властям королевства. После этого в стране остался только американский персонал, занимающийся инструктажем и поддержкой саудовских сил.
Обострение ситуации в регионе началось весной, когда США объявили террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана, а Иран в ответ признал такой организацией дислоцированное на Ближнем Востоке Центральное командование США.
На этом фоне в июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе американский беспилотник, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство Исламской республики. В четверг президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении иранского дрона, который приблизился к американскому кораблю, однако официальный Тегеран это заявление опроверг.
Противостояние США и Ирана насчитывает уже 40 лет и ведет свое начало с иранской революции 1979 года, после которой дипломатические отношения между странами были разорваны.
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Министерство обороны СШАСаудовская АравияСШАВ мире
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