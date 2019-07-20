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РИА Новости

Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном

02:48
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗнак на двери кабинета "Рентген"
Знак на двери кабинета Рентген
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Знак на двери кабинета "Рентген". Архивное фото
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний. С выводами ученых можно ознакомиться в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.
Ученые выяснили, что безопасные уровни излучения увеличивают количество клеток с мутациями в гене p53, которые связаны с высоким риском развития рака. Эксперименты также показали, что введение в организм антиоксидантов перед рентгеном позволяет здоровым клеткам успешно бороться с появляющимися клетками, у которых "испорчен" ген Р53. Однако ученые полагают, что такая терапия может нанести вред здоровым тканям, способствуя распространению дефектных клеток.
Один из авторов исследования, профессор Фил Джонс из Кембриджского университета, отметил, что риски компьютерной томографии и рентгена до конца не изучены, данная работа помогает лучше понять последствия низких доз радиации и опасности, которые она может нести.
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Ранее французские врачи выяснили, что употребление сока и газированных напитков может привести к развитию онкологических заболеваний. Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.
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Кембриджский университетВеликобританияРИА Наука
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