Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном

Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний. С выводами ученых можно ознакомиться в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Ученые выяснили, что безопасные уровни излучения увеличивают количество клеток с мутациями в гене p53, которые связаны с высоким риском развития рака. Эксперименты также показали, что введение в организм антиоксидантов перед рентгеном позволяет здоровым клеткам успешно бороться с появляющимися клетками, у которых "испорчен" ген Р53. Однако ученые полагают, что такая терапия может нанести вред здоровым тканям, способствуя распространению дефектных клеток.

Один из авторов исследования, профессор Фил Джонс из Кембриджского университета, отметил, что риски компьютерной томографии и рентгена до конца не изучены, данная работа помогает лучше понять последствия низких доз радиации и опасности, которые она может нести.

В организме всех людей имеются мутантные клетки, способные превратится в рак, в том числе с мутациями р53. Их число увеличивается с возрастом, но очень немногие из них в конечном итоге развиваются в злокачественные клетки.