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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле

02:27
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл – РИА Новости. Венесуэла предлагает установить постоянный диалог с оппозицией для установления мира в стране, это позиция, которой придерживаются власти, в том числе в рамках переговоров на Барбадосе, сообщил президент Николас Мадуро на встрече с членами Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
"Вчера вернулась из Барбадоса, после второго этапа диалога, делегация Венесуэлы… Наше центральное предложение – создать постоянный "стол" диалога (переговоров) с венесуэльской оппозицией во имя мира и Венесуэлы", - отметил президент страны.
Ранее президент Мадуро объявил о возобновлении диалога при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, были установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично относительно итогов диалога.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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