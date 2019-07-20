Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл – РИА Новости. Венесуэла предлагает установить постоянный диалог с оппозицией для установления мира в стране, это позиция, которой придерживаются власти, в том числе в рамках переговоров на Барбадосе, сообщил президент Николас Мадуро на встрече с членами Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).

"Вчера вернулась из Барбадоса, после второго этапа диалога, делегация Венесуэлы… Наше центральное предложение – создать постоянный "стол" диалога (переговоров) с венесуэльской оппозицией во имя мира и Венесуэлы", - отметил президент страны.

Ранее президент Мадуро объявил о возобновлении диалога при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, были установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично относительно итогов диалога.