Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-Ярда нецензурные письма

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Мария Табак. Электронный почтовый ящик Столичной полиции Лондона взломан, в рассылке приходят письма странного, а порой и нецензурного содержания, передает корреспондент РИА Новости.

"Очевидно, ящик взломан", - заявил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

"Проблема на участке внешнего провайдера, мы сообщим, когда проблема будет решена", - добавил он.