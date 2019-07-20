Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-Ярда нецензурные письма

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Мария Табак. Электронный почтовый ящик Столичной полиции Лондона взломан, в рассылке приходят письма странного, а порой и нецензурного содержания, передает корреспондент РИА Новости.
"Очевидно, ящик взломан", - заявил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.
"Проблема на участке внешнего провайдера, мы сообщим, когда проблема будет решена", - добавил он.
Сначала от Скотланд-Ярда приходили тестовые сообщения и письма с набором слов, затем - тексты с непристойными выражениями.
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