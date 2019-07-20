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РИА Новости

Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства

02:10
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей" в рамках ПМЭФ-2019
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Оценки кредитного рейтинга России со стороны рынка гораздо лучше, чем у рейтинговых агентств, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
В ночь на субботу рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

"Для России гораздо важнее то, как нас оценивает рынок, что у нас происходит и с рынком внутренних долговых обязательств, что у нас происходит с внешними рынками. И здесь мы видим, что рыночная оценка российского риска, она гораздо лучше, чем его оценивают рейтинговые агентства. Проценты по нашим долгам мы платим именно по тому, как нас оценивают инвесторы, а не рейтинговые агентства", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом он отметил, что России важно продемонстрировать восстановление темпов экономического роста со слабого уровня первого полугодия и обеспечить выход на более высокие темпы роста - выше средней мировых.
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Максим ОрешкинРоссияЭкономика
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