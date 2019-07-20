Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства

"Для России гораздо важнее то, как нас оценивает рынок, что у нас происходит и с рынком внутренних долговых обязательств, что у нас происходит с внешними рынками. И здесь мы видим, что рыночная оценка российского риска, она гораздо лучше, чем его оценивают рейтинговые агентства. Проценты по нашим долгам мы платим именно по тому, как нас оценивают инвесторы, а не рейтинговые агентства", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".