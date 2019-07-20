Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин Украины Владимир Квашук украл у компании Microsoft более 10 миллионов долларов, говорится в материалах уголовного дела.

Квашук, которому сейчас 25 лет, работал на Microsoft в США сначала как контрактный служащий, а с 2016 по 2018 год находился в штате. Он работал тестировщиком онлайн-магазина компании. Для тестирования системы продаж у Квашука была возможность создавать реальные транзакции по несуществующим кредитным картам.

Таким образом Квашук приобретал подарочные карты на крупные суммы, а затем перепродавал их третьим лицам.

"За время реализации преступной схемы Квашук сумел мошенническим образом получить более 10 миллионов долларов в виде подарочных карт и другой собственности Microsoft", - говорится в обвинительном заключении.

Не менее 2,8 миллиона долларов из этих средств осели на банковском счету программиста.

Офис федерального прокурора по Западному округу штата Вашингтон сообщил, что Квашук был "очень знающим разработчиком программного обеспечения" и что что на украденные деньги он вел роскошный образ жизни. "Он использовал доходы, чтобы купить машину Tesla за 160 тысяч долларов и дом на берегу озера за 1,6 миллиона долларов", - говорится в сообщении прокуратуры.