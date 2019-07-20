Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки

САРАТОВ, 20 июл – РИА Новости. Заместитель начальника управления ФСИН по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил в пятницу заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Самарской области Александр Хинштейн.

"С поличным при получении взятки в 520 тысяч рублей задержан замначальника ГУФСИН Самарской области Шматов", - написал Хинштейн в своем аккаунте в Twitter.

В пресс-службе управления ФСИН по региону подтвердили задержание сотрудника ведомства.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УФСИН России по Самарской области совместно с УФСБ России по Самарской области задержан сотрудник УФСИН при получении денежных средств в крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили РИА Новости в субботу в пресс-службе управления.