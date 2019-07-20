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РИА Новости

В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах

01:12
14637
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Автомобили на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выезд на встречную полосу движения – самая распространенная причина гибели людей на российских автодорогах. Соответствующая информация опубликована на сайте МВД.
Решение вопроса Госавтоинспекция видит в разделении потоков транспорта. "Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения", который является его структурным компонентом", - отметили в МВД.
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Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что самая низкая смертность наблюдается на платных дорогах в России, оборудованных освещением и ограждениями.
По его словам, за последние десять лет Россия снизила смертность на дорогах в два раза с 32 тысяч до 18 тысяч. Для этого была усилена мера ответственность за отдельные правонарушения, особенно это касается управления в состоянии алкогольного опьянения. Также были созданы барьеры фото и видео фиксации.
Президент Владимир Путин ранее поручил правительству до 1 декабря 2020 года разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года, направленную на снижение смертности в ДТП.
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1136106743
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ГосавтоинспекцияМихаил ЧерниковАвтоГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
ла потому что все трассы и магистрали двухполосные в основном, а фуры и автобусы обгонять надо, вот и врезаются. были бы хотя бы 3 полосные еще процентов на 70 смертность упала
20 июля, 01:55
Николай Евгеньевич
3100001
"...самая низкая смертность наблюдается на платных дорогах в России...". Так бы сразу и сказали...
20 июля, 01:35
Иван Добрый
1553100
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