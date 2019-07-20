В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах

Решение вопроса Госавтоинспекция видит в разделении потоков транспорта. "Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения", который является его структурным компонентом", - отметили в МВД.

По его словам, за последние десять лет Россия снизила смертность на дорогах в два раза с 32 тысяч до 18 тысяч. Для этого была усилена мера ответственность за отдельные правонарушения, особенно это касается управления в состоянии алкогольного опьянения. Также были созданы барьеры фото и видео фиксации.