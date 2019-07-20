Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл – РИА Новости. Суд США оставил под стражей экс-президента Перу Алехандро Толедо, пока решается вопрос о его экстрадиции, сообщает издание Суд США оставил под стражей экс-президента Перу Алехандро Толедо, пока решается вопрос о его экстрадиции, сообщает издание El Comercio

Решение было вынесено калифорнийским судьей на основании вероятности того, что Толедо может покинуть Соединенные Штаты, если он будет выпущен под залог.

Прокуратура Перу сообщила об аресте Толедо в США. Он был президентом Перу в 2001-2006 годах. По данным следствия в Перу, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы скандально известная бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые, предположительно, получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов.

В пятницу, 19 июля, суд должен был решить, сможет ли экс-президент выйти под залог и ожидать решения о высылке на родину на свободе, или же арест будет продлен.