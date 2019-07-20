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РИА Новости

Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития

00:55
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Молдавия возвращается на нормальный путь развития, не обременённый коррупцией и кумовством, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев на своей странице в Facebook.
Косачев отметил, что он "имел честь принять участие в церемонии инаугурации башкана (главы) Гагаузии Ирины Влах, состоявшейся в столице региона городе Комрате". Он сообщил, что поздравил победительницу от имени Совета Федерации, его председателя Валентины Матвиенко и ещё десяти глав российских регионов, заключивших соглашения о сотрудничестве с Гагаузией.
Косачев добавил, что до этого он провел встречи в молдавской столице с президентом страны Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаный.
"Главное впечатление - Молдова возвращается на нормальный путь развития, не обременённый коррупцией и кумовством. Собственно говоря, речь о восстановлении суверенитета страны, существенно нарушенного в прошедшие годы олигархами изнутри и псевдо-геополитиками извне", - написал Косачев.
Он также пожелал новой коалиции левых и правых сил в парламенте и в правительстве Молдавии сохранения чувства ответственности за свою страну. "Если будет так, вернутся в свои берега и российско-молдавские отношения, которые штормило донельзя в последнее время. А Гагаузия просто прекрасна! С победой, Ирина Федоровна! Вместе мы сделаем гораздо больше", - заключил Косачев.
Константин Косачев
Вчера, 21:05
Застой в отношениях России и Молдавии остался в прошлом, заявил Косачев
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Константин КосачевМолдавияРоссияВ мире
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