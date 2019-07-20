Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития

Косачев отметил, что он "имел честь принять участие в церемонии инаугурации башкана (главы) Гагаузии Ирины Влах, состоявшейся в столице региона городе Комрате". Он сообщил, что поздравил победительницу от имени Совета Федерации, его председателя Валентины Матвиенко и ещё десяти глав российских регионов, заключивших соглашения о сотрудничестве с Гагаузией.

Косачев добавил, что до этого он провел встречи в молдавской столице с президентом страны Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаный.

Он также пожелал новой коалиции левых и правых сил в парламенте и в правительстве Молдавии сохранения чувства ответственности за свою страну. "Если будет так, вернутся в свои берега и российско-молдавские отношения, которые штормило донельзя в последнее время. А Гагаузия просто прекрасна! С победой, Ирина Федоровна! Вместе мы сделаем гораздо больше", - заключил Косачев.