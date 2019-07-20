Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Судоходная компания Norbulk Shipping подтвердила, что танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии, был остановлен, но позднее судно продолжило плавание, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на информированные военные источники сообщил, что КСИР не задерживал второй танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии. По данным телеканала, танкер был ненадолго остановлен и продолжил путь после разъяснений о безопасном судоходстве.

"Оператор судна, британская судоходная компания Norbulk подтверждает, что на судно Mesdar, зарегистрированное как либерийское, высадился вооруженный персонал около в 17.30 по времени BST (19.30 мск - ред.) в пятницу", - отмечается в документе.

"Связь с судном была восстановлена, и капитан подтвердил, что вооруженные охранники покинули (его - ред.), и судно может продолжить плавание. Все члены экипажа в безопасности и в порядке", - говорится в заявлении.