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РИА Новости

Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF

00:45
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Рисков для российских моряков с задержанного в Ормузском проливе судна Stena Impero с учётом отношений России и Ирана нет, сообщил РИА Новости координатор Международной Федерации транспортных рабочих (ITF) в РФ Сергей Фишов.
На борту задержанного Ираном в пятницу танкера Stena Impero находятся трое россиян, заявил РИА Новости представитель британской компании-судовладельца Northern Marine Management. Компания также проинформировала об этом посольство РФ в Тегеране. Четвёртого июля военнослужащие Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, ссылаясь, как и сейчас Иран, на нарушения международных правил.
"С учётом отношений РФ и Ирана, рисков для российских моряков нет. Полагаю, экипаж долго держать не будут, отпустят под залог, насчёт танкера - не знаю, возможно, пока не отпустят судно, задержанное в Гибралтаре", - сказал РИА Новости Фишов. Эксперт не исключает, что срок освобождения задержанного судна будет зависеть от действий иных стран.
Он уточнил, что судно шло из Хьюстона (США) в Саудовскую Аравию, не исключено, что без груза. В настоящее время AIS (система идентификации, позволяющая отслеживать перемещения) на судне отключена.
Фишов полагает, что моряки находятся без связи и в дальнейшем будут контактировать через посольство и иные органы власти.
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ВеликобританияРоссияИранВ мире
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