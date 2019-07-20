Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. России нужно добиваться от Ирана соблюдения прав россиян, находящихся на задержанном британском танкере, они не должны быть заложниками ситуации, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
На борту задержанного Ираном танкера Stena Impero находятся трое россиян, заявил РИА Новости представитель британской компании-судовладельца Northern Marine Management. Компания также проинформировала об этом посольство РФ в Тегеране.
"Необходимо оперативно проверить эту информацию, используя имеющиеся каналы связи с иранской стороной, а они налажены и эффективны. И если подтвердится - добиваться от иранской стороны безусловного соблюдения прав наших граждан - они не должны становиться заложниками геополитического противостояния западных стран с Ираном", - отметил Косачев.