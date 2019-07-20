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РИА Новости

Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами

00:28
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. России нужно добиваться от Ирана соблюдения прав россиян, находящихся на задержанном британском танкере, они не должны быть заложниками ситуации, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
На борту задержанного Ираном танкера Stena Impero находятся трое россиян, заявил РИА Новости представитель британской компании-судовладельца Northern Marine Management. Компания также проинформировала об этом посольство РФ в Тегеране.
"Необходимо оперативно проверить эту информацию, используя имеющиеся каналы связи с иранской стороной, а они налажены и эффективны. И если подтвердится - добиваться от иранской стороны безусловного соблюдения прав наших граждан - они не должны становиться заложниками геополитического противостояния западных стран с Ираном", - отметил Косачев.
Белый дом в Вашингтоне
Вчера, 21:50
В США прокомментировали захват британского танкера в Ормузском проливе
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Константин КосачевРоссияИранВ мире
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