Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами

"Необходимо оперативно проверить эту информацию, используя имеющиеся каналы связи с иранской стороной, а они налажены и эффективны. И если подтвердится - добиваться от иранской стороны безусловного соблюдения прав наших граждан - они не должны становиться заложниками геополитического противостояния западных стран с Ираном", - отметил Косачев.